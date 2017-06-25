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عباس متفائل بتوحد الأمة العربية لدعم الفلسطينيين

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مصراوي Masrawy

عباس متفائل بتوحد الأمة العربية لدعم الفلسطينيين

10:06 ص الأحد 25 يونيو 2017

عباس متفائل بتوحد الأمة العربية لدعم الفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله/غزة (د ب أ)

أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد تفاؤله بتوحد الأمة العربية رغم ما تشهده من خلافات وأخرها الأزمة الخليجية من أجل دعم الفلسطينيين.

وقال عباس، للصحفيين عقب وضعه إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد في مدينة رام الله "نقول لأمتنا العربية نحن جزء منكم ونحن معكم ونتمنى دائما وابدأ أن تتوحد أمتنا خلف قلب رجل واحد، خاصة من أجل دعم الشعب الفلسطيني".

وأضاف عباس "نحن متفائلون بأمتنا العربية ولدينا كل الأمل بأن هذه الأمة فيها كل الخير ويمكن أن تمر بوعكة هنا أو هناك ولكن دائما ستبقى أمة الخير وأمة واحدة رغم كل الظروف مع بعضها البعض خلف هدف واحد".

وفي قطاع غزة دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية خليل الحية الدول العربية إلى "نبذ الخلافات وعدم الخلط بين المقاومة والتطرف".

وقال الحية، خلال خطبة العيد في ساحة السرايا العامة في غزة بحضور كبار قادة حماس وفصائل أخرى "نتمنى أن ينتهي كل خلاف بين الأشقاء العرب على قاعدة الأخوة بخلاف ما يتمناه العدو الصهيوني (إسرائيل)".

وأضاف أن "الغلو والتطرف لا يستوي مع المقاومة وتحرير الأوطان، ونقول للأمة لا تخلطوا بين التطرف والمقاومة التي هي حق مشروع وليست إرهابا".

ورفض قيادي حماس الاتهامات لحماس بأنها إرهابية، مؤكدًا أن "حماس حركة مقاومة والمقاومة حق مشروع في مقاومة الاحتلال ومارسته كل الشعوب".

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