أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

10:17 ص الأحد 25 يونيو 2017

  • عرض 6 صورة

    376a9d8066.jpg

  • عرض 6 صورة

    5121f88a42.jpg

  • عرض 6 صورة

    f2b228dd81.jpg

  • عرض 6 صورة

    59cbca682b.jpg

  • عرض 6 صورة

    2d8f947018.jpg

  • عرض 6 صورة

    373bcdd18f.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بالعيد بركوب الجمال

الألبوم التالى

بالصور.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بالعيد بركوب الجمال

الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر:

توافد المئات من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة على شواطئ المحافظة، اليوم الأحد، وذلك في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك.

وساهم انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي أداها آلاف الطلاب أمس السبت، في توافد مئات المصطافين إلى الإسكندرية عبر ما يعرف برحلات اليوم الواحد التي تنظمها شركات سياحية، مما أحدث حالة من الرواج والازدحام بمختلف شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط وخاصة شواطئ شرق المدينة.

ورصد «مصراوي» خلال جولة بشواطئ شرق المدينة شكاوى من المواطنين من ارتفاع إيجار الشماسي والكراسي، رغم ما أعلنت عنه الإدارة المركزية من فسخ تعاقد أي مستأجر يخالف الأسعار المعلن عنها مسبقاً".

من جانبه أكد اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه سيتم متابعة الشواطئ خاصة المجانية وجاهزية كافة مراقبي الشواطئ لرصد أية مخالفات وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه سيتم توقيع غرامات فورية على كافة المخالفين، بالتزامن مع التنسيق مع الأحياء لمراجعة موقف المناطق الأثرية الجاذبة للمواطنين خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف التأمين بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق.

كانت أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في وقت سابق عن استعدادها لاستقبال الآلاف من المواطنين والمصطافين خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال 43 شاطئا مميزا ومجانيا تم تهيئتها بطول كورنيش البحر بالمدينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور: محافظ الإسكندرية يتفقد دار الهدايا للمسنين لتهنئتهم بالعيد

    بالصور: محافظ الإسكندرية يتفقد دار الهدايا للمسنين لتهنئتهم بالعيد

    أخبار
  • بالصور.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بالعيد بركوب الجمال

    بالصور.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بالعيد بركوب الجمال

    أخبار
  • بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصر بحضور المحافظ

    بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصر بحضور المحافظ

    أخبار
  • بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بأبي العباس المرسي والقائد إبراهيم

    بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بأبي العباس المرسي والقائد إبراهيم

    أخبار

إعلان

768a8239b9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام