بالصور.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر

الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر:

توافد المئات من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة على شواطئ المحافظة، اليوم الأحد، وذلك في الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك.

وساهم انتهاء امتحانات الثانوية العامة التي أداها آلاف الطلاب أمس السبت، في توافد مئات المصطافين إلى الإسكندرية عبر ما يعرف برحلات اليوم الواحد التي تنظمها شركات سياحية، مما أحدث حالة من الرواج والازدحام بمختلف شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط وخاصة شواطئ شرق المدينة.

ورصد «مصراوي» خلال جولة بشواطئ شرق المدينة شكاوى من المواطنين من ارتفاع أسعار إيجار الشماسي والكراسي، رغم ما أعلنت عنه الإدارة المركزية من فسخ تعاقد أي مستأجر يخالف الأسعار المعلن عنها مسبقاً".

من جانبه أكد اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه سيتم متابعة الشواطئ خاصة المجانية وجاهزية كافة مراقبي الشواطئ لرصد أية مخالفات وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه سيتم توقيع غرامات فورية على كافة المخالفين، بالتزامن مع التنسيق مع الأحياء لمراجعة موقف المناطق الأثرية الجاذبة للمواطنين خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف التأمين بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق.

كانت أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في وقت سابق عن استعدادها لاستقبال الآلاف من المواطنين والمصطافين خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال 43 شاطئا مميزا ومجانيا تم تهيئتها بطول كورنيش البحر بالمدينة.