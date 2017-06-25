بالصور: محافظ الإسكندرية يتفقد دار الهدايا للمسنين لتهنئتهم بالعيد

الإسكندرية - محمد عامر:

زار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية دار السعادة لرعاية المسنين لتفقد وضع نزلاء الدار والاطمئنان على حالاتهم والتأكد من تقديم الدعم النفسي والعيني الكامل لهم وتهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

واستمع سلطان إلى نزلاء الدار و استفسر منهم عن الأنشطة التي تقدمها لهم الدار وعن كفاءة الخدمات المقدمة سواء الخدمات الطبية أو الترفيهية، كما تفقد غرف النزلاء وهناهم بعيد الفطر متمنيا لهم دوام الصحة، معرباً عن سعادته بمشاركتهم الاحتفال بالعيد؛ قائلا: "هدفنا هو اسعادكم ومشاركتكم بفرحة العيد اعاده الله علي مصر بالخير والاستقرار".

واكد المحافظ على المسئولين بالدار على ضرورة تقديم الدعم النفسي والمعنوي الكامل للمسنين وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم ومراعه حالتهم النفسية و قدراتهم الجسمانية واشعارهم بالراحة و الاستقرار.

وكلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم الكامل لدور المسنين، ورفع كفاءة الطاقم العاملين القائم على رعايتهم .