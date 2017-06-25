أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الخميس 17 أغسطس 2017 -
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور) -
تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية -
أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي» -
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين -
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور: محافظ الإسكندرية يتفقد دار الهدايا للمسنين لتهنئتهم بالعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور: محافظ الإسكندرية يتفقد دار الهدايا للمسنين لتهنئتهم بالعيد

10:13 ص الأحد 25 يونيو 2017

  • عرض 4 صورة

    6a5885fd36.jpg

  • عرض 4 صورة

    d7ab02c485.jpg

  • عرض 4 صورة

    35ae16fe5f.jpg

  • عرض 4 صورة

    ee96fbeb8e.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بالعيد بركوب الجمال

الألبوم التالى

بالصور.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بالعيد بركوب الجمال

الإسكندرية - محمد عامر:

زار الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية دار السعادة لرعاية المسنين لتفقد وضع نزلاء الدار والاطمئنان على حالاتهم والتأكد من تقديم الدعم النفسي والعيني الكامل لهم وتهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

واستمع سلطان إلى نزلاء الدار و استفسر منهم عن الأنشطة التي تقدمها لهم الدار وعن كفاءة الخدمات المقدمة سواء الخدمات الطبية أو الترفيهية، كما تفقد غرف النزلاء وهناهم بعيد الفطر متمنيا لهم دوام الصحة، معرباً عن سعادته بمشاركتهم الاحتفال بالعيد؛ قائلا: "هدفنا هو اسعادكم ومشاركتكم بفرحة العيد اعاده الله علي بالخير والاستقرار".

واكد المحافظ على المسئولين بالدار على ضرورة تقديم الدعم النفسي والمعنوي الكامل للمسنين وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم ومراعه حالتهم النفسية و قدراتهم الجسمانية واشعارهم بالراحة و الاستقرار.

وكلف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم الكامل لدور المسنين، ورفع كفاءة الطاقم العاملين القائم على رعايتهم .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بالعيد بركوب الجمال

    بالصور.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بالعيد بركوب الجمال

    أخبار
  • بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصر بحضور المحافظ

    بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة العيد في الأقصر بحضور المحافظ

    أخبار
  • بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بأبي العباس المرسي والقائد إبراهيم

    بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بأبي العباس المرسي والقائد إبراهيم

    أخبار
  • بالصور.. وكيل الأزهر يلقي خطبة عيد الفطر في سوهاج بحضور المحافظ

    بالصور.. وكيل الأزهر يلقي خطبة عيد الفطر في سوهاج بحضور المحافظ

    أخبار

إعلان

02103046ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم