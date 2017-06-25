جولة مفاجئة لوزير التعليم العالي بالمستشفيات الجامعية في الإسكندرية

القاهرة - (أ ش أ):

قام وزير التعليم العالى والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، بجولة مفاجئة صباح اليوم الأحد، لعدد من المستشفيات الجامعية في الإسكندرية، حيث تفقد وحدات زراعة النخاع، والغسيل الكلي، ووحدة العناية المركزة بمستشفى المواساة للوقوف على آخر الاستعدادت لأيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات الجامعية تحسبا لأى حالات طوارئ خلال أيام العيد.

كما قام الدكتور خالد عبد الغفار بزيارة مستشفى سموحة، ومستشفى الأطفال التخصصي (أمراض الدم، الأطفال المبتسرين ، جراحة الأطفال )، فضلا عن مستشفى الطوارئ.

وكان الوزير أعلن تشكيل غرفة متابعة بديوان عام الوزارة برئاسته وعضوية أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية والمستشار الإعلامي للوزارة، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات من القطاع الطبي د.عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ود.خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق لمتابعة استعداد جميع المستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ خلال احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وتحديدها كمستشفيات إخلاء خط ثان بالتنسيق مع غرفة إدارة الأزمات وقطاع الرعاية العاجلة وهيئة الإسعاف بوزارة الصحة؛ وذلك لاستقبال الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تخصصات طبية دقيقة.