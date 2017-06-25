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مشروبات وأكلات ينصح بها بعد تناول الفسيخ والرنجة في العيد

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مصراوي Masrawy

مشروبات وأكلات ينصح بها بعد تناول الفسيخ والرنجة في العيد

10:00 ص الأحد 25 يونيو 2017

مشروبات وأكلات ينصح بها بعد تناول الفسيخ والرنجة في العيد

مشروبات وأكلات ينصح بها بعد تناول الفسيخ والرنجة ف

كتبت - هاجر حاتم:

من العادات التي نقوم بها في عيد الفطر المبارك، هو تناول الأسماك المملحة على غرار الفسيخ والرنجة. ولأن تلك الأكلة قد تكون غير صحية بالدرجة الكافية، ينصح الأطباء بتناول بعض الأطعمة مع أو بعد هذه الأكلة لتخفيف حدة أضرارها، وإليك أهم تلك الأطعمة، وفقًا لما ذكرته خبيرة التغذية نورا حسب الله.

الليمون والنعناع

إنه واحد من أفضل المشروبات الصحية اللذيذة التي يفضل تناولها بعد الفسيج والرنجة، كونه يحتوي على الأحماض القوية التي تقتل أي بكتيريا قد تكون متواجدة نتيجة تناول تلك الأطعمة.

الخضروات

(البصل والجرجير) ينصح دائمًا الأطباء بتناول البصل بكثرة مع الفسيخ والرنجة، كونه يحتوي على مضادات حيوية عالية، بالإضافة إلى الفيتامينات الموجودة بالخضرة، التي تحميك من أي أمراض قد تصيبك بسبب الأملاح العالية الموجودة بالفسيخ والرنجة.

العصائر الطبيعية الطازجة

إن كنت لا تحبذ الليمون والنعناع كثيرًا، فأي مشروب طبيعي طازج، سيكون بمثابة فيتامينات قوية، مناسبة جدًا لما بعد تناول هذه الوجبة الدسمة.

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مصراوي Masrawy

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