أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

Google+ Print
طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقسًا معتدلاً على السواحل الشمالية حار على القاهرة الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 37

الإسكندرية 23 30

مطروح 21 30

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الإسماعيلية 21 37

السويس 22 38

شاهد أيضا

الغردقة 28 39

شرم الشيخ 28 38

المنيا 23 38

الفيوم 22 38

أسيوط 23 38

سوهاج 26 39

الأقصر 25 40

أسوان 25 40

الوادى الجديد 25 38

قنا 23 40

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور)

مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة ببني سويف بعد اقتحام منازل الأهالي (صور)

تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية

تجديد الثقة في «الأشقر» رئيسًا للأمن العام بالشرقية

أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

أبرزهم «أبناء القرضاوي».. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي»

مأساة العم إسماعيل في الشرقية: «هدوا الكشك المرخص وضربوا بنتي»