بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بأبي العباس المرسي والقائد إبراهيم

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أدى الآلاف من المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الأحد، في ساحات مساجد أبي العباس المرسي والقائد إبراهيم وسط الإسكندرية.

وألقى خطبة العيد بمسجد المرسي أبي العباس، الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والتي دارت عن العناصر الأساسية المعروفة للعادات والأخلاق الإسلامية التي يجب إتباعها في عيد الفطر المبارك.

فيما تحدث الشيخ خالد جمعة، إمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم، عن الآداب الإسلامية في العيد وضوابطه وأحكامه، و ما يستحب في العيد من أعمال، والتأكيد على إتباع الخلق والآداب الإسلامية خلال الاحتفال بعيد الفطر..

كما تحدث أئمة المساجد عن صلة الرحم والعبادات والأعياد في الإسلام، فضلا عن أهمية الدعوة إلى التسامح ونبذ الخلافات، فضلا عن الحديث عن مظاهر الفرح وضوابطه خلال الاحتفال.

وقام المصلون الذين توافدوا على ساحات المساجد بتبادل الصور التذكارية عقب انتهاء خطبة العيد، وسط أجواء احتفالية بين الأهالي المتواجدين بالميدان، بصحبة أطفالهم والذين حرصوا على شراء الهدايا ومشاركة ذويهم في الاحتفال.

وكانت أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، توزيع ساحات عيد الفطر المبارك، على مختلف أنحاء المحافظة بجميع إدارات الأوقاف حسب الكثافة السكانية واحتياج المناطق للساحات.

وتمثلت ساحات صلاة العيد في 29 ساحة بإدارة العجمي ودخيلة، و19 ساحة بإدارة شرق الإسكندرية، و28 ساحة بإدارة غرب الإسكندرية، و60 ساحة بإدارة العامرية، و34 ساحة بإدارة وسط، 43 ساحة بإدارة المنتزه، و11 ساحة بإدارة الجمرك، و41 ساحة بإدارة برج العرب، و49 ساحة بإدارة محرم بك، و60 ساحة بإدارة الرمل.