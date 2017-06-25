السوايسة يؤدون صلاة العيد في الساحات المكشوفة

السويس- حسام الدين أحمد:

أدى مئات الآلاف في السويس، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر في الساحات المكشوفة بمختلف أنحاء المحافظة، والتي بلغ عددها 62 ساحة بمختلف أحياء المحافظة التي يزيد عدد سكانها عن 600 ألف نسمة.

وتوافد المصلون على الساحات التي خصصتها مديرية الأوقاف عقب صلاة الفجر، وتزاحموا بساحة حديقة الخالدين التي تعتبر أقدم وأكبر ساحات السويس والمواجهة لديوان عام المحافظة.

وتوافد عشرات الآلاف من المواطنين من جميع ضواحي حي السويس، والأحياء الأخرى على الساحة التي تمثل ملتقى للأصدقاء، ويتجمع فيها في صلاة العيد أبناء السويس المغتربين في المحافظات الأخرى سواء للدراسة أو للعمل.

ونتيجة للزحام أدت بعض السيدات صلاة العيد وهن جالسات على جدار الحديقة، بينما أدى صفين من الرجال الصلاة على الرصيف.

كما أغلق مرور السويس بقيادة العميد محمد الدفراوي شارع الجلاء الذي تقع عليه الساحة في في الاتجاه المؤدى الى شارع 23 يوليو، حرصا على إتاحة مساحة للوافدين على الساحة، كما انتشرت قوات الشرطة قرب الساحات لضبط أى حالات تحرش، فضلا عن تواجد سيارات الإسعاف.

وحرص الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس، وعدد من رجال المقاومة على أداء الصلاة بساحة الخالدين.

وشهدت ساحات السويس انتشار بائعي الألعاب والبالونات عقب الصلاة، وكذلك المسليات، كما رفعت عدد من الجمعيات الخيرية وأمانات الأحزاب في السويس لافتات لتهنئة المصلين بالعيد، ووزع أعضائها البالونات والهدايا التذكارية، والحلوى على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم.

كما نظمت إحدى الجمعيات فعالية "ارسم فرحة " للرسم على وجوه الأطفال، وشهد إقبال متزايد من الأسر للرسم على وجود أبنائهم وبناتهم الصغار، واستغلت الجمعيات ذلك للتعريف بأنشطتها من خلال منشورات دعائية.