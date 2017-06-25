صلاة العيد في المحافظات.. فرحة وبهجة وبلالين و«بيتي فور» الشرطة

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إعداد: هدير آدم - محمود عبد الصبور - شيماء رشاد - محمد حفيظ - أسماء أبو السعود

أدى ملايين المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف المساجد والساحات المخصصة للصلاة على مستوى الجمهورية، مرددين هتافات التكبير "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، في أجواء عبرت عن البهجة والفرحة بين الكبار والصغار.

في محافظة الوادي الجديد، أدى مئات المواطنين صلاة العيد بالمساجدة وساحات الخلاء بالمحافظة والبالغ عددها 55 ساحة على مستوى المراكز الخمسة، وسط تشديدات أمنية مكثفة وتواجد من رجال الإسعاف والإطفاء لتأمين، وتم توزيع الهدايا على الأطفال وسط اجواء من الاحتفال والبهجه بفرحة العيد.

وفي البحيرة، أدى الآلاف من أهالي المحافظة صلاة العيد، بالمساجد والساحات المخصصة للصلاة،

وأعدت مديرية الأوقاف عدد 286 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد بكل ساحة إمام أساسى وآخر احتياطي بإجمالي 572 إمام أساسي واحتياطي.

وفي بورسعيد، قامت مديرية الأمن، بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة، بتوزيع عبوات من مخبوزات العيد "البيتي فور"، على المواطنين عقب صلاة العيد بساحة أرض المعمورة بحى الشرق.

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وأدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء ذكى صلاح مدير الأمن، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة المعمورة بحي الشرق، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد والمستشار العسكري وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



في بني سويف، أدى الآلاف من أهالي المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك، في 121 ساحة، تم تخصيصها من مديرية الأوقاف، على مستوى قرى ومدن بني سويف، وسط حالة من الفرحة ابتهاجا بالعيد، والاستماع لخطبة العيد، التي تحدث خلالها الأئمة عن فرحة العيد وسننه، والتقارب بين المسلمين، وسط تواجد أمني كثيف.

وفي الفيوم، أدى الآلاف صلاة العيد، فيما شهد مسجد ناصر صلاة المئات من أهالي المحافظة الفيوم، بحضور الدكتور جمال سامي، محافظ الإقليم، واللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، وذلك وسط انتشار قوات الأمن والمرور، وأطلق عدد من الشباب بالونات العيد من أعلى الكوبري العلوي فوق المصلين ابتهاجًا بالعيد.

وتسبب الزحام الشديد في تعطيل حركة المرور بشوارع الورشة والسواقي والكوبري العلوي والحادقة، ولم يتم تسيير الحركة المرورية إلا بعد انتهاء الصلاة وانصراف المصلين.