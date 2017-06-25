أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

100 ساحة كبرى تستقبل المصلين بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

100 ساحة كبرى تستقبل المصلين بقنا

07:15 ص الأحد 25 يونيو 2017

100 ساحة كبرى تستقبل المصلين بقنا

صلاة العيد - صورة أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي :

شهدت أكثر من 100 ساحة كبرى بمحافظة قنا إقبالا كبيرا من المصلين لأداء صلاة العيد وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وأدى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء صلاح الدين مزيد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، صلاة العيد، بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا وعدد من رموز قبائل العرب والأشراف والهوارة.

وفي سياق آخر، زار الهجان عددا من المستشفيات بمدينة قنا وقدّم التهنئة للمرضى بعيد الفطر المبارك وكذلك عدد من دور الأيتام، ووزع مجموعة من الهدايا الرمزية لهم .

هذا وقام اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، بجولة تفقدية علي الخدمات الأمنية بعدد من الكمائن والتمركزات الأمنية بقنا لتقديم التهنئة لهم بعيد الفطر المبارك، كما حث حسان أفراد الخدمات الأمنية بضرورة اليقظة الكاملة أثناء العمل وضرورة تحقيق السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية والتعامل بحزم مع كل من يرغب في تعكير أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك .

 

وشهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمراكز قنا التسع إقبالا كبيرا من المواطنين عقب صلاة العيد وخاصة بكورنيش قنا ونجع حمادي، كما استقبل معبد دندرة مئات الزائرين منذ الصباح الباكر وسط تعزيزات أمنية مكثفة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السوايسة يؤدون صلاة العيد في الساحات المكشوفة

    السوايسة يؤدون صلاة العيد في الساحات المكشوفة

    أخبار
  • بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بكفر الشيخ

    بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بكفر الشيخ

    أخبار
  • طفل يصلي العيد بجلباب على شكل

    طفل يصلي العيد بجلباب على شكل "علم قطر" بالمنوفية

    أخبار
  • بالصور.. أهالي المنوفية يؤدون صلاة عيد الفطر في 353 ساحة

    بالصور.. أهالي المنوفية يؤدون صلاة عيد الفطر في 353 ساحة

    أخبار

إعلان

8f5c2a1376.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات