100 ساحة كبرى تستقبل المصلين بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

شهدت أكثر من 100 ساحة كبرى بمحافظة قنا إقبالا كبيرا من المصلين لأداء صلاة العيد وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وأدى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء صلاح الدين مزيد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، صلاة العيد، بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا وعدد من رموز قبائل العرب والأشراف والهوارة.

وفي سياق آخر، زار الهجان عددا من المستشفيات بمدينة قنا وقدّم التهنئة للمرضى بعيد الفطر المبارك وكذلك عدد من دور الأيتام، ووزع مجموعة من الهدايا الرمزية لهم .

هذا وقام اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، بجولة تفقدية علي الخدمات الأمنية بعدد من الكمائن والتمركزات الأمنية بقنا لتقديم التهنئة لهم بعيد الفطر المبارك، كما حث حسان أفراد الخدمات الأمنية بضرورة اليقظة الكاملة أثناء العمل وضرورة تحقيق السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية والتعامل بحزم مع كل من يرغب في تعكير أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك .

وشهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمراكز قنا التسع إقبالا كبيرا من المواطنين عقب صلاة العيد وخاصة بكورنيش قنا ونجع حمادي، كما استقبل معبد دندرة مئات الزائرين منذ الصباح الباكر وسط تعزيزات أمنية مكثفة.​