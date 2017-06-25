صور| الشرطة توزع «بيتي فور» على المواطنين عقب صلاة العيد ببورسعيد

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قامت مديرية أمن بورسعيد، بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، بتوزيع عبوات من مخبوزات العيد "البيتي فور"، على المواطنين عقب صلاة العيد بساحة ارض المعمورة بحى الشرق.

وأكد اللواء محمد درويش مدير إدارة مرور بورسعيد، أن مشاركة المديرية المواطنين في مثل هذه الأعياد تأتي بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وتعليمات اللواء صلاح ذكي مدير أمن بورسعيد، بمشاركة المواطنين المناسبات الاجتماعية والإنسانية.

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و قال درويش ، إن "ما يتم توزيعه هو هدية بسيطة من إدارة المرور لشعب بورسعيد الكريم، بمناسبة العيد، جعله الله عيد فرحة وسعادة على كل المصريين".

وأدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء ذكى صلاح مدير الأمن، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة المعمورة بحي الشرق، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد والمستشار العسكري وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.