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في بورسعيد- الشرطة توزع "البيتي فور".. و"البلالين" تتساقط من أسطح المنازل

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مصراوي Masrawy

في بورسعيد- الشرطة توزع "البيتي فور".. و"البلالين" تتساقط من أسطح المنازل

06:06 ص الأحد 25 يونيو 2017

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بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بالوادي الجديد

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بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بالوادي الجديد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وزّعت مديرية أمن بورسعيد، بالتعاون مع إدارة المرور، اليوم الأحد، عبوات من مخبوزات العيد "بيتي فور" على المواطنين بمحيط الساحات الثمانية لصلاة عيد الفطر المبارك في بورسعيد.

والتقط مواطنون الصور التذكارية مع رجال الشرطة، موجهين لهم الشكر علي تلك اللفتة الطيبة، في الوقت الذي وزع أيضًا عدد من رجال المرور الحلوي علي الأطفال.

​​كما ألقى مواطنون، مئات البالونات من فوق أسطح المنازل، أمام ساحة المعمورة بحي الشرق، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وتسابق الأطفال علي التقاط البالونات الهابطة عليهم من فوق أسطح المنازل وسط أجواء من الفرحة والمرح، في الوقت الذي شهدت شوارع المدينة الساحلية تواجد مكثف لبائعي "البالونات والطراطير"، وألعاب الأطفال.

​​وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الألاف من أهالي المحافظة، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة المعمورة في حي الشرق، يرافقه كل من: اللواء زكي صلاح، مدير الأمن، والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، في ظل تواجد أمني مكثف لقوات الأمن بمحيط المسجد والشوارع المحيطة به ولرجال المرور بهدف تسيير الحركة المرورية لمواجهة التكدس والزحام.​

 

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