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ملايين المصريين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

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ملايين المصريين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك ملايين المصريين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

التحرير

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توافد ملايين المصلين على المساجد وساحات صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك عقب صلاة الفجر مباشرة، مرددين هتافات التكبير "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد".

وبدأت صلاة الفجر في القاهرة في تمام الساعة 6.20 صباحًا.

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وتكثفت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط ساحات الصلاة على مستوى الجمهورية، وكذلك دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات بكل منطقة، تحسبا لوجود أى إصابات جراء الزحام بين المصلين، ورعاية كبار السن، كما تتواجد قوات الحماية المدنية للتعامل مع أي طارئ.

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التحرير

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