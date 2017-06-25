بعد السيطرة على الحريق.. وزير الزراعة يدعو المواطنين لزيارة حديقة الحيوان

القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تمت السيطرة تماماً على حريق السور الشجري بحديقة الحيوان، بواسطة قوات الدفاع المدني وأمن الحديقة، لافتاً إلى أنه لا توجد أي خسائر بها، ولم يصب الحيوانات بأي ضرر، حيث كان الحريق بعيدا عنها تماما.



وطمأن وزير الزراعة، المواطنين، بأن الوضع في الحديقة مستقر تماما، وتم السيطرة على الحريق وأن الوضع آمن تماما، موجها إليهم الدعوة لزيارة الحديقة للاستمتاع بعطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد البنا، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه تم تهيئة حدائق الحيوان في الجيزة، والمحافظات المختلفة وحدائق الأورمان والأسماك والزهرية، والنباتات بأسوان، وأنطونيادس بالإسكندرية، استعدادا لاستقبال كافة الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنه تم إلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين في هذه المنتزهات والحدائق، وفرض حالة طوارئ طوال أيام العيد، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين الزائرين.

كان حريق محدود نشب، مساء السبت، بالسور الشجري المجاور لبوابة الرحلات بحديقة الحيوان بالجيزة، وتمت السيطرة عليه تماما من خلال أمن الحديقة وقوات الدفاع المدني، ولم ينتج عنه أية خسائر.