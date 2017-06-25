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غضب في دسوق بسبب انقطاع المياه في أول أيام عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

غضب في دسوق بسبب انقطاع المياه في أول أيام عيد الفطر

02:59 ص الأحد 25 يونيو 2017

غضب في دسوق بسبب انقطاع المياه في أول أيام عيد الفطر

انقطاع للمياه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الغضب الشديد، على أهالى مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، بسبب انقطاع مياه الشرب عن منازلهم، لفترات طويلة، ببعض المناطق بالمدينة، ما أدى إلى لجوء الأهالى للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وأكد محمود عمارة، صاحب صالون حلاقة، بمنطقة شارع الشيخ أحمد ربيع، بمدينة دسوق، أن مياه الشرب منقطعة عنده منذ الصباح الباكر، ما أدى إلى تعطيل مصالح عمله طوال اليوم، باعتبار أن وقفة العيد "موسم للحلاقين".

وأشارت نسمه عاطف غلوش، ربة منزل، إلى أن مياه الشرب منقطعة بمنزلها بمنطقة حى دحروج بمدينة دسوق، ولم تأت سوى على فترات، وهى وأسرتها في حاجة للمياه لاستعمالها فى تجهيزات العيد والنظافة المنزلية، خاصة أن الليلة يعقبها أول أيام عيد الفطر.

وقال سعد حسين، من أهالى مدينة دسوق، إن مياه الشرب منقطعة بمنزله منذ صباح أمس السبت، في آخر أيام شهر رمضان، دون سابق إنذار، أو حتى معرفة أسباب الانقطاع، على الرغم إن مدينة دسوق بها محطتي مياه.

من جانبه، كشف مصدر بمجلس مدينة دسوق، في تصريحات لمصراوي، عن تلقى غرفة عمليات المجلس، عدة شكاوى من الأهالى، تتضمن انقطاع المياه بمنازلهم، والشكاوى مختلفة ما بين انقطاعها فترات طويلة، أو على مراحل وتعود مرة أخرى.

وأكد أنه جرى التواصل مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدسوق، وأفادوا أن محطتى مياه الشرب بقرية محلة أبو على، والكشلة، يعملان بالطاقة الحالية لضخ المياه، وأسباب انقطلع المياه على فترات يعود للضغط على المياه من جانب المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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