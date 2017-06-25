بالفيديو.. اعترافات أحد أفراد خلية الإسكندرية الإرهابية

كتب- سامح غيث:

نشرت وزارة الداخلية فيديو اعترافات أعضاء خلية "الإسكندرية" الإرهابية، عقب القبض عليهم من قبل جهاز الأمنى الوطني بوزارة الداخلية، والتي احتوت مجموعة من المفاجآت.

قال عزت عبد الحليم عبد الغفار، اسمه الحركي "شهاب"، في اعترافاته، إنه يقيم بقرية كفر سعد بدمياط، وأن أحد أصدقائه يدعى السيد هو من أقنعه بأفكار تنظيم الدولة الإسلامية من خلال مشاهدة إصدارات فيديوهات للدولة الإسلامية في سيناء .

وأضاف في اعترافاته، أنه خضع للتدريبات على العمليات الإرهابية في منطقة الشيخ زويد لمدة شهرين، وبايع أحد الكوادر الإرهابية ثم عاد بعدها لبلدته.

وأوضح " أن أحد العناصر الإرهابية التي تعرف عليها عن طريق صديقه طالبه برصد تحركات الأجهزة الأمنية واقسام الشرطة والكنائس ، وطالبه بتنفيذ عملية إرهابية بأحد محال الخمور المملوك لأحد المسيحيين .

ولفت الإرهابي في اعترافاته أنه تقابل مع اخر يدعى حمزة عبدالرحمن جاد لتنفيذ تفجير عن بعد إلا أن تلك العملية فشلت ، وتابع : طلب منا تنفيذ عملية انتحارية في كنيسة بالإسكندرية بإستخدام التفجير الإنتحارى المزدوج بواسطة عنصرين يقوم أحدهما بتفجير نفسه بحزام ناسف بالكنيسة يعقبها قيام الثانى بتفجير نفسه عقب تجمع عناصر أجهزة الأمن وأعداد كبيرة من المواطنين نتيجة للحادث بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية .

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ، ان معلومات الأجهزة الأمنية كشفت إضطلاع كوادر البؤرة المتورطة فى تنفيذ تلك الحوادث والثابت إتخاذهم من بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم وإختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامناً مع إحتفالات عيد الفطر المبارك ومرور أربعة أعوام على ثورة 30 يونيو بهدف ترويع المواطنين وإفساد بهجتهم ومحاولة شق الصف الوطني.