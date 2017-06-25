بالصور.. تفاصيل حريق الـ"15 دقيقة" في حديقة الحيوان بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات الحريق الذي اندلع بحديقة الحيوان، صباح اليوم الأحد.

البداية كانت مع تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بتصاعد أدخنة من داخل حديقة الحيوان، وتم الدفع بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق.

وفور وصول القوات، سارع رجال الإطفاء إلى محاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى أقفاص الحيوانات.

وخلال ربع ساعة، نجح رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هاني سعيد، في إخماد الحريق، وتنفيذ عملية التبريد.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن الحريق اندلع بكشك خشبي على مساحة 25 مترا - مستأجر - يرجح أن يكون بسبب إلقاء أحد العمال عقب سيجارة مشتعل، وامتدت النيران إلى نخلة و3 شجيرات فقط.

ولم تنفذ قوات الحماية المدنية أي عملية إخلاء للحيوانات من داخل الحديقة، كما أن الأخيرة لم تتأثر بالحريق.

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، في تصريحات لمصراوي، أن الحديقة ستفتح أبوابها في الصباح بشكل طبيعي، في أوّل أيام عيد الفطر المبارك.





