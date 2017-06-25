صورة وخبر: الجولان المحتلة.. جندي إسرائيلي يراقب حدود سوريا

جندي إسرائيلي في الجولان السورية (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

شنت إسرائيل غارة جوية، السبت، على منطقة في سوريا ردًا على إطلاق عشر قذائف على قسم من هضبة الجولان المحتلة، رغم تأكيده على أن القذائف لم تكن تستهدف هضبة الجولان وأنها ناتجة من معارك داخلية في سوريا.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن طائراته استهدفت أيضا دبابتين "للنظام السوري" في القسم الشمالي من الجولان.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لجندي إسرائيل بالقرب من الحدود السورية بعدما تعرضت مناطق في هضبة الجولان المحتلة لقذائف تم إطلاقها من داخل الحدود السورية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيل إن القذائف التي تم إطلاقها على هضبة الجولان لم ينتج عنها أي خسائر أو إصابات.

وسبق أن شهدت هذه المنطقة سقوط قذائف أو صواريخ مصدرها سوريا على خلفية مواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية وضمتها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي. وتسيطر سوريا على حوالى 510 كلم مربعة من الهضبة.