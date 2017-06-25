حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

وافقت الإدارة الأمريكية على بيع طائرات بدون طيار إلى الهند بقيمة 2 مليار دولار، في حين شن قراصنة هجومًا إلكترونيًا على البرلمان البريطاني محاولين اختراق حسابات برلمانيين وموظفين، كما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم في خطة نددت بها أوكرانيا بشدة.

1 - إدارة ترامب توافق على بيع طائرات بدون طيار الى الهند بنحو ملياري دولار

طائرة دون طيار (أرشيفية)

وافقت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيع صفقة من الطائرات بدون طيار الى الهند تقدر قيمتها بنحو مليارى دولار.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ في نشرته باللغة الإنجليزية مساء اليوم ـ إن هذه الصفقة - التي تحتاج أيضا الى موافقة الكونجرس - تمثل خطوة أخرى على طريق تعزيز العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند ، كما أنها تأتي قبيل لقاء رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى مع الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين القادم.

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2- قراصنة يشنون هجوما الكترونيا على البرلمان البريطاني

قرصنة إلكترونية (أرشيفية)

شن قراصنة هجوما عبر الإنترنت على البرلمان البريطاني، في محاولة لاقتحام حسابات البريد الإلكتروني للبرلمانيين وموظفيهم، وفقا لما أكده متحدث باسم البرلمان.

ولم يتمكن مستخدمو نظام وستمنستر من الوصول إلى حساباتهم عن بعد، بسبب التدابير الدفاعية التي وضعتها السلطات البرلمانية للتعامل مع الاختراق.

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3- بوتين يزور القرم.. وكييف تحتج

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتصف خلال زيارته للقرم (أ ف ب)

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014، الأمر الذي نددت به كييف معتبرة أنه انتهاك لسيادة أوكرانيا.

وفي القرم، زار بوتين مخيم أرتيك للشباب الذي اشتهر خلال الحقبة السوفياتية على البحر الأسود، وفق بيان للكرملين.

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4- إصابة رجال شرطة ألمان في أحداث شغب شرقي البلاد

رجال شرطة ألمان (أرشيفية)

وقعت ي مدينة ماجدبورج شرقي المانيا أعمال شغب، أسفرت عن حدوث إصابات خطيرة لشرطي وإصابات طفيفة لـ14 شرطيًا آخرين. وشارك في أعمال الشغب نحو 150 شخصًا، بينهم أشخاص كانوا تحت تأثير شديد للكحول وآخرون عدوانيون والعديد من مشاغبي ملاعب كرة القدم (هوليجانز).

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5- إنقاذ أكثر من 200 مهاجر إلى أوروبا من إفريقيا في مضيق جبل طارق

مهاجرون عبر المتوسط (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل الإسبان عن إنقاذ أكثر من 200 مهاجر كانوا يعبرون البحر المتوسط قادمين إلى أوروبا من شمال افريقيا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن الناطق باسم خدمة الإنقاذ البحري الحكومية قوله إن 224 شخصا أنقذوا من خمسة قوارب في مضيق جبل طارق الفاصل بين إسبانيا والمغرب.

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