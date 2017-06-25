الأهلي يتعادل مع إنبي في ليلة التتويج

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين بمسابقة الدوري الممتاز.

تمكن أحمد حمودي من تسجيل الهدف الأول للأهلي في الشوط الأول بعد تمريرة من رائعة من صالح جمعة الذي أسكنها الشباك، وتعادل عمرو مرعي مهاجم إنبي لفريقه في الشوط الثاني، ثم سجل صلاح محسن الهدف الثاني بمقصية رائعة داخل منطقة الجزاء، لتستقر الكرة في شباك محمد الشناوي، وأحرز صالح جمعة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66، بعد تسلم تمريرة من حمودي داخل منطقة الجزاء.

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ويحتل الأهلي صدارة جدول مسابقة الدوري، برصيد 80 نقطة، في حين يأتي إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.