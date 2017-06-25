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الزمالك يتفق مع بتروجيت على نقل المباراة إلى بتروسبورت

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الزمالك يتفق مع بتروجيت على نقل المباراة إلى بتروسبورت الزمالك يتفق مع بتروجيت على نقل المباراة إلى بتروسبورت

التحرير

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قال حمادة أنور المدير الإداري بالزمالك، أنه تم الاتفاق مع مسئولي فريق بتروجيت على نقل المواجهة المقرر إقامتها بين الفريقن في الجولة 32 للدورى الممتاز يوم الثلاثاء إلى ملعب بتروسبورت بالقاهرة بدلاً من إقامتها فى السويس.

ومن المقرر أن تتم مخاطبة اتحاد الكرة للحصول على موافقة رسمية بنقل اللقاء للقاهرة، بعد تأجيله لمدة 48 ساعة حيث كان من المقرر إقامته غدًا الأحد، قبل أن تعلن لجنة المسابقات عن تأجيله للثلاثاء المقبل.

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وخاض ، تدريباته مساء اليوم، على ملعب النادى بميت عقبة، ضمن الاستعدادات لمواجهة الفريق البترولى.

 

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التحرير

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