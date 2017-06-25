العرب اليوم: غارات إسرائيلية في سوريا وترحيل الآلاف من السعودية

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إعداد – محمد الصباغ:

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع تابعة للحكومة السورية، فيما قتل 15 شخصًا على الأقل في إنفجار سيارة مفخخة في مدينة إدلب السورية، ووصلت قوة أمريكية خاصة إلى صحراء قضاء الرطبة بالأنبار في العراق لمنع إمدادات تنظيم داعش الإرهابي.

1 - غارة إسرائيلية على سوريا ردا

طائرة حربية إسرائيلية (أرشيفية)

قال الجيش الإسرائيلي، أنه أغار على مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية، ردًا على إطلاق 10 قذائف صاروخية من الأراضي السورية على شمال مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن طائرات سلاح الجو أغارت على عدة أهداف تابعة للنظام السوري في شمال هضبة الجولان السورية، انطلقت منها النيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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2- مقتل 15 شخصا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في "إدلب" السورية

انفجار سيارة (أرشيفية)

سقط عشرات القتلى والجرحى في تفجير سيارة مفخخة في مدينة الدانا بريف إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مدير مشفى الدانا الدكتور ياسر الجيعان أن "15 قتيلاً على الأقل سقطوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في تفجير سيارة مفخخة قبل آذان المغرب بعشر دقائق أمام أحد المطاعم وسط المدينة".

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3- فصائل المعارضة السورية تطلق معركة الطريق إلى دمشق من القنيطرة

مقاتلون من المعارضة السورية (أرشيفية)

شنت فصائل المعارضة السورية المسلحة هجوما هو الأعنف على مدينة البعث في محافظة القنيطرة جنوب سورية مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية .

وقال مصدر اعلامي مقرب من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "فصائل المعارضة وبقيادة هيئة تحرير الشام شنت هجوما هو الأعنف على مدينة البعث من أربعة محاور (أوفايا - الحرية - الحميدية - الصمدانية الغربية) وسيطرت على حاجز مشتل الزهور غرب مدينة البعث، وإن قوات الجيش السوري ومقاتلي فوج الجولان تخوض الآن معارك عنيفة جداً على المحاور الأربعة وإن أكثر من 50 عنصراً أصيبوا بجروح إضافة إلى مقتل سبعة عناصر هم طاقم دبابتين تم تدميرهما بصواريخ اسرائيلية ".

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4- قوة أمريكية خاصة تصل الرطبة العراقية لقطع إمدادات "داعش"

جندي أمريكي في مدينة الموصل بالعراق (أرشيفية)

قال مصدر عسكري عراقي، إن قوة أمريكية خاصة وصلت إلى الصحراء الجنوبية لقضاء الرطبة (غربي محافظة الأنبار)، ستكون مهمتها قطع إمدادات تنظيم "داعش".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوة الأميركية (المنقولة جوا) نزلت في وادي القذف جنوب الرطبة (310 كم غربي مدينة الرمادي).

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5- السعودية ترحل 35 ألف عامل غير قانوني إثيوبي

قوات سعودية تحتجز مواطنين إثيوبيين (أرشيفية)

أعلنت إثيوبيا أن أقل من 10 في المئة، من إجمالي مواطنيها المقيمين بطريقة غير قانونية في السعودية، قد عادوا إلى بلادهم ضمن حملة "وطن بلا مخالف"، التي أطلقتها المملكة.

وتنتهي مهلة التسعين يوما، التي حددتها السلطات السعودية للعمال والمقيمين غير القانونيين لمغادرة البلاد، خلال أيام.

وقال وزير الإعلام الإثيوبي نيغري لينشهو إن 35 ألفا فقط، مما يقدر بنحو نصف مليون إثيوبي يقيمون في السعودية بطريقة غير قانونية، قد عادوا للبلاد.

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