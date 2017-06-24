أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| الحسيني: قطر جهزت 1800 فرد من شمال إفريقيا للقتال في سوريا

Google+ Print
فيديو| الحسيني: قطر جهزت 1800 فرد من شمال إفريقيا للقتال في سوريا فيديو| الحسيني: قطر جهزت 1800 فرد من شمال إفريقيا للقتال في سوريا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن وثيقة سربها مسئولون في ليبيا، موقعة باسم القائم بالأعمال بالنيابة، لسفارة قطر في ليبيا، عن تجهيز مقاتلين للتطوع للقتال في سوريا.

وقال «الحسيني»، خلال برنامج «بتوقيت القاهرة» المذاع على فضائية «أون لايف»، اليوم السبت، إن الوثيقة موجهة لمدير إدارة الشئون العربية والخارجية بوزارة الخارجية القطرية، يطالبه بالإفادة بأنه تم تجهيز 1800 متطوع من دول شمال المغرب العربي، بعد التدرب والتعامل مع الأسلحة القتالية والأعمال العسكرية في ليبيا للقتال في سوريا.

وأضاف أن الشعوب العربية هي التي تدفع ثمن خيانة القصر القطري للأمة العربية، وأن الوثيقة طالبت بإرسال المقاتلين على 3 دفعات عن طريق تركيا، بحسب قوله.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"