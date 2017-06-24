فيديو| الحسيني: قطر جهزت 1800 فرد من شمال إفريقيا للقتال في سوريا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن وثيقة سربها مسئولون في ليبيا، موقعة باسم القائم بالأعمال بالنيابة، لسفارة قطر في ليبيا، عن تجهيز مقاتلين للتطوع للقتال في سوريا.

وقال «الحسيني»، خلال برنامج «بتوقيت القاهرة» المذاع على فضائية «أون لايف»، اليوم السبت، إن الوثيقة موجهة لمدير إدارة الشئون العربية والخارجية بوزارة الخارجية القطرية، يطالبه بالإفادة بأنه تم تجهيز 1800 متطوع من دول شمال المغرب العربي، بعد التدرب والتعامل مع الأسلحة القتالية والأعمال العسكرية في ليبيا للقتال في سوريا.

وأضاف أن الشعوب العربية هي التي تدفع ثمن خيانة القصر القطري للأمة العربية، وأن الوثيقة طالبت بإرسال المقاتلين على 3 دفعات عن طريق تركيا، بحسب قوله.