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فيديو| بسمة وهبة: السرطان دمرني كامرأة.. وانتصرت في النهاية

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فيديو| بسمة وهبة: السرطان دمرني كامرأة.. وانتصرت في النهاية فيديو| بسمة وهبة: السرطان دمرني كامرأة.. وانتصرت في النهاية

التحرير

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قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن تجربتها مع مرض السرطان كانت مغامرة شفاء ورحلة لاكتشاف الذات، موضحة أنها أعلنت انتصارها بهذه التجربة.

وأضافت وهبة، خلال برنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "مواجهة مرض السرطان كانت محطة في حياتي وكان علي مواجتها، فكل ما يأتي من الله خير، فالمرض لم يأت كعقاب كما يعتقد البعض".

وتابعت: "كانت متعة بالحياة وكانت مغامرة شفاء ورحلة اكتشاف، ولم أكن خائفة فكنت واثقة في ربي"، موضحة أن طبيبها أخبرها أنها أصيبت بالسرطان بسبب الحزن أو أنه مرض وراثي.

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واستكملت: "السرطان دمرني كامرأة بسبب الكيماوي"، وناشدت بسمة السيدات: "أوعوا تحزنوا بسبب أي حاجة".

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التحرير

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