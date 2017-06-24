10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن العالم يعاني اليوم من الإرهاب بشتى أصنافه، أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي، وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن تسريب قطر لمطالب الدول الأربع، هدفه إفشال الوساطة الكويتية، وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن أمله في أن تلقى عملية السلام في سوريا دفعة خلال قمة مجموعة العشرين.

1- الملك سلمان: العالم يعاني من الإرهاب بكل أصنافه وألوانه

الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بالرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر المبارك "يعاني العالم اليوم من الإرهاب بشتى أصنافه وكافة أنماطه وألوانه، فهو آفة هذا العصر".

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2- رئيس الحكومة اللبنانية: نقف إلى جانب السعودية في مواجهة الإرهاب

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري (يمينًا) والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (يسارًا) في برلين في 4 أبريل 2017 (أ ف ب)

أدان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي، مؤكدا وقوف لبنان الى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب.

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3- وزير الشؤون الخارجية الإماراتي: قطر سربت المطالب بطريقة طفولية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن تسريب قطر لمطالب الدول الأربع، هدفه إفشال الوساطة التي تقوم بها الكويت في حل الأزمة القطرية مع دول خليجية، مضيفًا: "قطر سربت المطالب بطريقة طفولية وعليها تفهم عواقب الانعزال".

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4- أمين عام جامعة الدول العربية: تفجير الحرم المكي هدفه زعزعة استقرار السعودية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأقوى العبارات المحاولة الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي وأسفرت عن إصابة عدد من المدنيين ورجال الأمن، مضيفًا: "الأعمال الإجرامية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة ترويع الأبرياء".

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5- وزير الخارجية الإماراتي: تفجير الحرم المكي جريمة بشعة

وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البرازيل في 16 مارس 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن بلاده التام ووقوفها الكامل والشامل مع السعودية". وأضاف: "تفجير الحرم المكي جريمة بشعة تبين حجم الإرهاب والتوحش الذي وصلت إليه هذه الجماعات الإرهابية والتي لا يمكن لأي عاقل أن يعطيها أي تبرير أو تفسير".

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6- المبعوث الأممي إلى سوريا: التفاهم بين أمريكا وروسيا ضروري لتحقيق السلام

مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا في جنيف في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن أمله في أن تلقى عملية السلام في سوريا دفعة خلال قمة مجموعة العشرين، التي سيلتقي على هامشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف: "حدوث تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا ضروري لحدوث سلام في سوريا".

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7-محلل سعودي: إيران متهمة في محاولة استهداف الحرم المكي

السياسي السعودي الدكتور خالد باطرفي - أرشيفية

قال المحلل السياسي السعودي الدكتور، خالد باطرفي، إن أصابع الاتهام في محاولة استهداف الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، تُشير إلى دولة إيران، التي تعبث بأمن المنطقة العربية.

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8- ترامب: أوباما عرف عن تدخل روسيا في الانتخابات فلماذا لم يفعل شيء؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 23 يونيو 2017 (أ ف ب)

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعامل سلفه باراك أوباما مع أعمال الاستخبارات بشأن جهود روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية أعطته معلومات عن روسيا قبل وقت طويل من الانتخابات. وتسائل: "إذا كانت لديه المعلومات فلماذا لم يفعل شيئا حيال ذلك؟"

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9- رئيس جزر القمر: مقاطعة قطر أمر حتمي... ولن نسمح لإيران بتمرير مشروعها

رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي - أرشيفية

أكد رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالي، أن بلاده تقف بكل ما أوتيت من قوة في خندق واحد مع المملكة العربية السعودية، ضد الاستهداف والإرهاب الذي يترصدها من أي جهة كانت، مضيفًا: "مقاطعة قطر أمر حتمي ولن نسمح لإيران بأن بتمرير مشروعها.

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10- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالعراق: عشرات الآلاف محتجزون كدروع بشرية

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، ليز جراندي - أرشيفية

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، ليز جراندي، إن مئات المدنيين سقطوا ما بين قتيل وجريح وسط قتال في مدينة الموصل القديمة شمالي العراق؛ وهناك تقارير مفادها أن الآلاف، وربما عشرات الآلاف من الأشخاص، محتجزون كدروع بشرية". وأضافت: "جرى إطلاق الرصاص على مئات المدنيين، بينهم أطفال ".

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