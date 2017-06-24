ضبط خلية إرهابية بالإسكندرية خططت لاستهداف دور العبادة خلال عيد الفطر (صور)

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على خلية إرهابية بالإسكندرية، تستهدف المنشآت العامة ودور العبادة خلال عيد الفطر، حيث تم القبض عليهم خلال اختبائهم بإحدى الشقق السكنية بمنطقة العوايد بالإسكندرية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم السبت، حصل مصراوي على نسخة منه، إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى معلومات عن كوادر البؤرة المتورطة في تنفيذ الحوادث الإرهابية الأخيرة.

وكشفت المعلومات، وفقًا لبيان الداخلية، شروع تلك العناصر في تنفيذ مخططهم العدائي باستخدام التفجير الانتحاري المزدوج بواسطة عنصرين، يقوم أحدهما بتفجير نفسه بحزام ناسف بالكنيسة، يعقبها قيام الثاني بتفجير نفسه عقب تجمع عناصر أجهزة الأمن وأعداد كبيرة من المواطنين نتيجة للحادث، بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

وأسفرت عمليات تتبع عناصر تلك الخلية عن رصد اختبائهم بإحدى الشقق السكنية بمنطقة العوايد بالإسكندرية للإعداد لتنفيذ مخططهم، فتم مداهمتها عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وضبط ستة من كوادر الخلية، من بينهم الانتحاريان المكلفان بتنفيذ الحادث وهم: الانتحاري حمد محمد "حركي/ سفيان"، والانتحاري حمزة شعبان "حركي/ وليد"، وعلى حمدان "حركي/ فواز"، وعمر محمد، ومحمود أحمد "حركي/ عمر"، وعزت عبد الحليم "حركي/ شهاب"، وعُثر بالوكر التنظيمي على حزامين ناسفين و6 مفجرات كهربائية.