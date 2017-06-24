إصابة 5 أشخاص بينهم شرطي إطفاء في حريق بالمنيا
إصابة 5 أشخاص بينهم شرطي إطفاء في حريق بالمنيا
11:23 م السبت 24 يونيو 2017
المنيا - ريمون الراوي:
أصيب شرطي من قوة إدارة الحماية المدنية بالمنيا و4 أشخاص آخرين بحروق وكدمات، اليوم السبت، في حريق في مخبز بعزبة أبو سويلم.
كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، باندلاع حريق هائل بمخبز في عزبة أبو سويلم بدائرة مركز المنيا، ووقوع مصابين.
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين إصابة 5 مواطنين بينهم شرطي ويدعي مندي محمد عبد النبي، من قوة المطافي، ومقيم بقرية زهره، وكان يشارك في إخماد الحريق ضمن مأمورية من الحمايه المدنية، وأمتدت لجسده النيران، وتبين إصابته بحروق وكدمات متفرقة بالجسم.
نقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام، وحُرر محضر بالواقعة، وكُلِّفت إدارة البحث الجنائي بكشف أسباب الحريق وحصر التلفيات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
انتشار 113 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات العيد في المنيا
-
إصابة ١١ شخصًا في انقلاب سيارة بالمنيا بسبب السرعة للحاق بالعيد
-
محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادت النهائية لاستقبال العيد
-
انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بسوهاج
إعلان
إعلان