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إصابة 5 أشخاص بينهم شرطي إطفاء في حريق بالمنيا

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مصراوي Masrawy

إصابة 5 أشخاص بينهم شرطي إطفاء في حريق بالمنيا

11:23 م السبت 24 يونيو 2017

إصابة 5 أشخاص بينهم شرطي إطفاء في حريق بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أصيب شرطي من قوة إدارة الحماية المدنية بالمنيا و4 أشخاص آخرين بحروق وكدمات، اليوم السبت، في حريق في مخبز بعزبة أبو سويلم.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، باندلاع حريق هائل بمخبز في عزبة أبو سويلم بدائرة مركز المنيا، ووقوع مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين إصابة 5 مواطنين بينهم شرطي ويدعي مندي محمد عبد النبي، من قوة المطافي، ومقيم بقرية زهره، وكان يشارك في إخماد الحريق ضمن مأمورية من الحمايه المدنية، وأمتدت لجسده النيران، وتبين إصابته بحروق وكدمات متفرقة بالجسم.

نقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام، وحُرر محضر بالواقعة، وكُلِّفت إدارة البحث الجنائي بكشف أسباب الحريق وحصر التلفيات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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