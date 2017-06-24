مران الزمالك| إيناسيو يجتمع باللاعبين.. وتدريبات خاصة لـ «حفني وإبراهيم»

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عقد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفنى لفريق نادي الزمالك أجتماعًا مع اللاعبين، قبل بداية المران اليوم لمدة ربع ساعة تحدث فيها عن مباراة بتروجيت التى تقام الثلاثاء المقبل، كما تطرق إيناسيو فى حديثه مع اللاعبين عن المرحلة المقبلة، وطالبهم بالتركيز التام من أجل إسعاد الجماهير.

فيما قام لاعبو فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بأداء تدريبات استشفائية في الجيمانزيوم قبل انطلاق المران اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة، تحت اشراف عمرو المطراوي اخصائي التأهيل بالفريق.

كما خاض الثنائي محمد إبراهيم وايمن حفني، لاعبا الفريق تدريبات خاصة قبل بداية المران اليوم، تحت اشراف جواوو تفاريز مدرب الأحمال بعدها شاركا في التدريبات الجماعية مع زملائهم.

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بينما حصل أحمد رفعت لاعب الفريق على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم بسبب إصابته في الكاحل.

وحرص البرتغالي ايناسيو المدير الفنى للفريق على الحديث مع رفعت، من أجل الاطمئنان على برنامجه التأهيلي قبل انطلاق المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجيت يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة 32 للدوري الممتاز.