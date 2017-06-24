الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على إنبي بهدف حمودي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتهى الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بين الأهلي ونظيره إنبي، حاليًا باستاد بتروسبورت بالجولة الـ32 لبطولة الدوري التى توّج بها الأحمر قبل نهاية المسابقة بأربعة أسابيع، بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وافتتح النادي الأهلي التسجيل في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع عن طريق أحمد حمودى بعد تمريرة رائعة من صالح جمعة

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يقيم اتحاد الكرة احتفالية، عقب المباراة، لتسليم الأهلي درع مسابقة الدوري الممتاز، للمرة الـ39 في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما حسم الأحمر اللقب قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.