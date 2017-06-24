حسام البدري لـ«معروف»: «لو مش هتحسب دي هتحسب ايه؟»

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اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على محمد معروف، حكم مباراة الفريق الأحمر أمام نادي إنبي، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري العام.

وتوجه البدري صارخًا في وجه حكم اللقاء والحكم الرابع، بسبب عدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي، بعد سقوط محمد هاني داخل منطقة الجزاء.

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وقال البدري للحكم : "لو مش هتحسب دي هتحسب ايه ؟".

ويستضيف النادي الأهلي نظيرة إنبي في اللقاء المُقام بينهما حاليًا باستاد بتروسبورت بالجولة الـ32 لبطولة الدوري التى توّج بها الأحمر قبل نهاية المسابقة بـ4 أسابيع.