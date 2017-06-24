تجاوزات «جعفر وجمال» أمام إيناسيو

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قام البرتغالي كارلوس ميجيل، المدرب المساعد بالجهاز الفني للزمالك، بتقديم تقرير لمواطنه إيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض، عن المستبعدين من رحلة الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة.

وتضمن التقرير إدانة الثنائي أحمد جعفر وإسلام جمال لاعبا الفريق، حيث أكد المدرب المساعد أن جعفر دخل معه في مشادة كلامية ولم يلتزم يالتعليمات في أحد التدريبات، بينما قام إسلام جمال خلال أحد التدريبات بالقفز في حمام السباحة من إرتفاع كبير، وهو ما يؤكد عدم معاناته من إصابة، على الرغم من تأكيد طبيب الفريق أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية.

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ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجيت، الثلاثاء المقبل، بالأسبوع الـ32 لمسابقة الدورى، بعد تأجيل المباراة التى كان مقرر لها غدا الأحد.