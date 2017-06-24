إخلاء سبيل ١٤ شخصًا في التحريض على تظاهرات "تيران وصنافير" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنح مستأنف البرلس بكفر الشيخ، برئاسة المستشار مصطفى المنشاوى، اليوم السبت، إخلاء سبيل 12 شخصًا من المحبوسين على ذمة قضية الدعوات للتظاهر ضد موافقة مجلس النواب على اتفاقية تيران وصنافير.

وقضت المحكمة بإخلاء سبيل ١٠ من المحبوسين بكفالة مالية قدرها ٢٠٠٠ جنيه لكل منهم، وهم: "ياسر سعد إبراهيم عطية، كرم أحمد إبراهيم البغدادى، حسام محمد مختار البنا، محمود حافظ محمود المكاوى، مسعد مسعد شرابي، أحمد شاكر بارومة، سيد محمود غطاس، إبرهيم عبد المنعم رجب، عبد الله محمد شرابي، طارق عزت المليجى النهرى"؟

وأخلت المحكمة سبيل طارق محمد درغام شرف، وعاصم درويش العباسي، بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيها لكل منهما.

وفى ذات السياق قررت محكمة جنح مستأنف كفر الشيخ، إخلاء سبيل الحسينى أحمد شاهين، أمين حزب الدستور بكفر الشيخ، وسامح حسنين، بكفالة مالية قدرها ٥ آلاف جنيه، لكل منهما.

وكانت نيابة كفر الشيخ الكلية، وجهت لهؤلاء الأشخاص تهم التحريض عبر الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونشر أخبار كاذبة، ومعلومات مغلوطة، من شأنها تأليب الرأى العام، ضد الدولة ومؤسساتها.

كما وجهت لهم النيابة الكلية، تهم إعداد مضبوطات لتوزيعها من خلال تظاهرات ضد توجيهات الدولة، ساعين من وراء ذلك حشد العناصر الشبابية للمشاركة بتلك الوقفات، بهدف تعطيل حركة المواصلات، وتكدير صفو الأمن العام.