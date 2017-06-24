قراصنة يشنون هجوما الكترونيا على البرلمان البريطاني

لندن - (د ب أ)

شن قراصنة هجوما عبر الإنترنت على البرلمان البريطاني، في محاولة لاقتحام حسابات البريد الإلكتروني للبرلمانيين وموظفيهم، وفقا لما أكده متحدث باسم البرلمان، اليوم السبت.

ولم يتمكن مستخدمو نظام وستمنستر من الوصول إلى حساباتهم عن بعد، بسبب التدابير الدفاعية التي وضعتها السلطات البرلمانية للتعامل مع الاختراق.

ويقوم المركز الوطني للأمن الالكتروني (إن سي إس سي) والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بالتحقيق في الحادث، الذى يأتي بعد تقارير تفيد بأن القراصنة يبيعون كلمات المرور الخاصة بحسابات الوزراء والبرلمانيين، على الإنترنت.

ورفض المتحدث باسم البرلمان تقديم معلومات حول ما اذا كانت المعلومات قد سرقت من عدمه أو نوعها.

وقال بريد إلكتروني أرسلته السلطات البرلمانية إلى المتضررين إنه بعد ملاحظة "نشاط غير عادي"، أكد "تحقيق أكثر وثوقا من جانب فريقنا أن القراصنة يقومون بهجوم مستدام ومتسم بالإصرار".

وفى حديثه خلال مهرجان جلاستونبري، قال زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، إن الهجوم يظهر "كم نحن غير محصنين تجاه الهجمات عبر الإنترنت وكم هو أمننا على الإنترنت غير محصن".

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن نستثمر في حماية الإنترنت، إنها مشكلة كبيرة. نحن جميعا نعتمد على أجهزة الكمبيوتر، ونعتمد على رسائل البريد الإلكتروني، ونحن جميعا نعتمد على السجلات الرقمية – إنك لا تترك مبناك دون وضع وثائقك الخاصة في موضع آمن. والأمر ذاته بالنسبة للكمبيوتر".