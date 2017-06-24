أستاذ قانون دستوري يكشف مسار "تيران وصنافير" بعد تصديق الرئيس

كتب – محمود السعيد:

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إنه بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، سيتم نشر هذا التصديق في الجريدة الرسمية، ويُصبح لها قوة القانون.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعتها حكومي البلدين في أبريل من العام الماضي، حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السبت.

تتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، نقل تبيعة جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، إلى السعودية.

وأضاف "فوزي" خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" الإخبارية، أنه سيتم تبادل الوثائق بين البلدين عبر وزارة الخارجية، وبعدها يتم إيداع وثائق التصديق على الاتفاقية للبلدين لدى الأمم المتحدة.

وأوضح فوزي، أن مصر تستطيع البدء في إجراء مناقصات للشركات العالمية للتنقيب في المياه، والبحث عن الثروات الطبيعية المدفونة، لأن مصر أصبح لها مياه خالصة بحجم 62 ألف كيلو متر.

ومازالت المحكمة الدستورية، تنظر منازعات تنفيذ من هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة، تطالب فيها بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري بشأن بطلان الاتفاقية ومن المقرر نظرها في 30 يوليو المقبل.

يذكر أن رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرر في وقت سابق، وقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، لحين البت في منازعات التنفيذ المقامة بشأنها.