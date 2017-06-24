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«بسمة للإيواء» يدعو أهالي الزقازيق لصلاة العيد رفقة نزلاء الدار

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«بسمة للإيواء» يدعو أهالي الزقازيق لصلاة العيد رفقة نزلاء الدار «بسمة للإيواء» يدعو أهالي الزقازيق لصلاة العيد رفقة نزلاء الدار

التحرير

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انتهى متطوعو فريق بسمة لإيواء المشردين، من تجهيز ساحة كبرى لصلاة العيد، أطلقوا عليها اسم ساحة دار بسمة للإيواء، وذلك فى مبادرة منهم لجمع الأهالى لأداء صلاة العيد بساحتهم، ثم التوجه إلى الدار لمشاركة النزلاء فرحتهم بعيد الفطر.

وقال محمود درج، أحد مؤسسى فريق بسمة، إن مجموعة من الشباب المتطوعين بالدار، انتهوا اليوم السبت، من تجهيز ساحة صلاة العيد المقامة أمام الدار بشارع السلام خلف جامعة الزقازيق، ودعا درج كافة الأهالى إلى التوجه لأداء صلاة العيد برفقتهم، ثم التوجه إلى الدار لمشاركة النزلاء من المشردين فرحتهم بعيد الفطر، فى رسالة إليهم بأنهم ليسوا وحدهم فى مثل هذا اليوم.

الجدير بالذكر أن فريق بسمة لإيواء المشردين، كان قد بدأ عمله التطوعى فى جمع المشردين من مختلف الشوارع، وإيداعهم بالدار ورعايتهم، حتى أشهر كجمعية أهلية بالتضامن الاجتماعى، وكانت آخر أنشطته فى مجال عمله التطوعى، انتشال 30 مشردًا من شوارع مختلف المحافظات، على مدار شهر رمضان، بواقع مشرد فى كل يوم.

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التحرير

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