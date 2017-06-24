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التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري

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التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري

التحرير

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أحمد سعيد وأحمد شحاتة

أعلن الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، تشكيل فريقه، الذي سيواجه نظيره إنبي، مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبوروت، في إطار الجولة الـ32، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: صبري رحيل، محمد نجيب، رامي ربيعة، محمد هاني.

في خط الوسط: عمرو السولية، حسام غالي، صالح جمعة.

في خط الهجوم: أحمد حمودي، كريم نيدفيد، عمرو جمال.

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بينما يخوض إنبى صاحب المركز الـ11 برصيد 38 نقطة مواجهة اليوم بهدف تقديم مستوى مميز أشبه بالدور الأول، خاصة بعد أن ضمن البقاء وسط الكبار.

ويدخل طارق العشري المدير الفني لنادي إنبي، المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

في خط الدفاع: علي فوزي، رامي صبري، حمادة طلبه أحمد عبد العزيز.

في خط الوسط: صلاح سليمان، محمود توبه، صلاح محسن.

في خط الهجوم: محمد مجدي، محمد بسيوني، عمرو مرعي.

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التحرير

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