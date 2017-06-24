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صحيفة: زيدان تحدث مع مبابي من أجل ضمه في الميركاتو

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صحيفة: زيدان تحدث مع مبابي من أجل ضمه في الميركاتو صحيفة: زيدان تحدث مع مبابي من أجل ضمه في الميركاتو

التحرير

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قال زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، إنه تحدث بشكل رسمي مع كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي، من أجل إقناعه بالانضمام إلى المارينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عن أن زيدان أبلغ مبابي أن هناك عدة أسباب من أجل التعاقد معه، الأول هو رحيل أحد نجوم الفريق عن النادي الملكي في الفترة الحالية. 

كما أن الصحف الإسبانية وبالتحديد صحيفة «أس»، أشارت إلى أنه ربما جاريث بيل هو اللاعب الذي يقصده زيدان وسيرحل عن ريال مدريد.

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ويعد بيل هدفا لمانشستر ونايتد وطارده النادي الإنجليزي كثيرا في الأعوام الماضية، إلى جانب دخول باريس سان جيرمان على الخط من أجل ضم النجم الويلزي.

وأوضحت الصحيفة ، أن السبب الثاني الذي تحدث عنه زيدان مع مبابي، هو أنه سيشارك وسيحصل على دقائق كثيرة مع الفريق.

يذكر أن مبابي تألق في دوري الأبطال الموسم الماضي، وسجل 6 أهداف خلال 9 مباريات ليقود النادي الفرنسي لنصف نهائي المسابقة قبل أن يودع على يد يوفينتوس.

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التحرير

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