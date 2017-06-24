أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

غارة إسرائيلية على سوريا ردا على إطلاق قذائف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غارة إسرائيلية على سوريا ردا على إطلاق قذائف

10:02 م السبت 24 يونيو 2017

غارة إسرائيلية على سوريا ردا على إطلاق قذائف

طائرة حربية اسرائيلية

رام الله - (أ ش أ)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه أغار على مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية، ردًا على إطلاق 10 قذائف صاروخية من الأراضي السورية على شمال مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن طائرات سلاح الجو أغارت على عدة أهداف تابعة للنظام السوري في شمال هضبة الجولان السورية، انطلقت منها النيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي أنه "ينظر بخطورة، ولن يحتمل أي محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل، ويعتبر النظام السوري مسؤولًا عما يجري في أراضيه"، مشيرًة إلى أن الجيش نقل رسالة احتجاج شديدة إلى قوات حفظ السلام عقب الحادث.

وعلى الجانب الآخر، قال مصدر عسكري سوري: "الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ داخل الجولان المحتلة، استهدفت مرآب محافظة القنيطرة ومبنى سكني، مما أدي لسقوط قتلى وخسائر مادية".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل سبعة جنود سوريين في قصف بطائرات إسرائيلية

    مقتل سبعة جنود سوريين في قصف بطائرات إسرائيلية

    أخبار
  • دي ميستورا يأمل في دفعة لعملية السلام في سوريا خلال قمة العشرين

    دي ميستورا يأمل في دفعة لعملية السلام في سوريا خلال قمة العشرين

    أخبار
  • التحالف الدولي يعلن مقتل مسؤول مالي كبير من داعش في سوريا

    التحالف الدولي يعلن مقتل مسؤول مالي كبير من داعش في سوريا

    أخبار
  • تركيا تطالب بوضع

    تركيا تطالب بوضع "آلية" لجمع الأسلحة الأمريكية من القوات الكردية في

    أخبار

إعلان

0285d469e2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات

طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات