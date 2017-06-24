غارة إسرائيلية على سوريا ردا على إطلاق قذائف

رام الله - (أ ش أ)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه أغار على مواقع تابعة للقوات الحكومية السورية، ردًا على إطلاق 10 قذائف صاروخية من الأراضي السورية على شمال مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن طائرات سلاح الجو أغارت على عدة أهداف تابعة للنظام السوري في شمال هضبة الجولان السورية، انطلقت منها النيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي أنه "ينظر بخطورة، ولن يحتمل أي محاولة للمس بسيادة دولة إسرائيل، ويعتبر النظام السوري مسؤولًا عما يجري في أراضيه"، مشيرًة إلى أن الجيش نقل رسالة احتجاج شديدة إلى قوات حفظ السلام عقب الحادث.

وعلى الجانب الآخر، قال مصدر عسكري سوري: "الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ داخل الجولان المحتلة، استهدفت مرآب محافظة القنيطرة ومبنى سكني، مما أدي لسقوط قتلى وخسائر مادية".