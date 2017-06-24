العراق: إخلاء نحو 10 آلاف مدني من المدينة القديمة بالموصل منذ بدء اقتحامها
العراق: إخلاء نحو 10 آلاف مدني من المدينة القديمة بالموصل منذ بدء اقتحامها
10:01 م السبت 24 يونيو 2017
ارشيفية
بغداد - (أ ش أ)
كشف القائد في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي ، أن القوات الأمنية أخلت نحو 10 آلاف مدني من المدينة القديمة بالموصل منذ بدء عملية اقتحامها.
وقال الساعدي، في تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكي الليلة، إن القوات العراقية فتحت ، اليوم السبت ، طرقا لتمكين مئات المدنيين من الفرار من المدينة القديمة بالموصل، مشيرا إلي أن القوات تواصل معركتها لانتزاع الحي التاريخي من تنظيم داعش في معقله الأخير في العراق.
من جانبها، قالت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في العراق ليز غراندي في بيان لها إن "القتال شرس جدا في المدينة القديمة والمدنيون يتعرضون لخطر شديد يصعب تخيله. هناك تقارير عن أن آلاف وربما عشرات الآلاف من الناس محتجزون دروعا بشرية لدى التنظيم"، مضيفة "مئات المدنيين بينهم أطفال يتعرضون لإطلاق النار".
وفرضت قوات الشرطة الاتحادية العراقية سيطرتها على منطقة باب البيض في الموصل القديمة وأخلت عشرات العائلات إلى أماكن آمنة.
وتتطلع السلطات العراقية إلى إعلان النصر على داعش في المدينة الواقعة في شمال البلاد في عطلة عيد الفطر.
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