"البيئة" تؤكد استعداد المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين في العيد

كتبت - مادي غيث:

أصدر وزير البيئة الدكتور خالد فهمي توجيهاته باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستقبال الزائرين بالمحميات الطبيعية، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوفير كافة سبل الراحة لتكون تجربة حقيقية للاستمتاع بالطبيعة والاحتكاك بالبيئة.

وقال المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، في بيان اليوم السبت، إن المحميات الطبيعية ستشهد تواجدا مكثفا لباحثي البيئة لاستقبال الزائرين خلال الاحتفالات بالعيد لتعريفهم بالمحميات وأهميتها وسبل الحفاظ عليها بالإضافة إلى توزيع مطبوعات حول المحميات مع عرض أفلام توضح التنوع البيولوجي الفريد بمصر.

وتستعد المحميات الطبيعية هذا العام لاستقبال آلاف الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، خاصة المحميات الساحلية مثل رأس محمد بجنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر والتى يفضلها المواطنين خلال شهور الصيف.

وأشار سلامة إلى أن قطاع حماية الطبيعة قام بإعداد برامج خاصة لتوعية المواطنين بسبل الحفاظ على المحميات والتأكيد على شعار الزيارات (لا تترك شيئاً خلفك ولا تأخذ شيئاً معك)، بالإضافة إلى توفير سيارات اسعاف ومنقذين بالمحميات البحرية.

يذكر أن شبكة المحميات الطبيعية بمصر تبلغ 30 محمية وتتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجى وموارد اقتصادية.