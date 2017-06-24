صور| «أوقاف الإسكندرية» تزيل «لافتات سلفية» تدعو المواطنين لصلاة العيد

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أزالت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم السبت، لافتات دعاية تابعة للدعوة السلفية بالقرب من مسجد الخلفاء الراشدين التابع لإدارة أوقاف شرق الإسكندرية، تدعو المواطنين إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك، في ساحة قرب المسجد.

وقال محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، في بيان اليوم السبت "رصدت غرفة العمليات المتنقلة بأوقاف الإسكندرية، وجود لافتات تابعة للدعوة السلفية تدعو المواطنين إلى أداء صلاة العيد في ساحة قرب مسجد الخلفاء الراشدين".

وأضاف "توجه الشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة أوقاف شرق، والشيخ إبراهيم مطاوع مفتش منطقة، وتم إزالة اللافتات وسيطرت الأوقاف على الساحة وتم التنبيه على الجميع بعدم تعليق أي لافتات".

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وأوضح العجمي، أن أعضاء غرفة العمليات المتنقلة بأوقاف الإسكندرية يجوبون الشوارع و الميادين على مدى الـ24 ساعة حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر، لرصد أي مخالفات بإنشاء ساحات صلاة العيد مخالفة للساحات المخصصة من قبل مديرية الأوقاف، وكذلك رصد حدوث أية خروقات كدعاية لتيارات أو جماعات أو لتوظيف الصلاة سياسيا ورفعها فورا لغرفة العمليات الرئيسية لاتخاذ الإجراءات القانونية فورا، بحسب البيان.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على الأئمة ومديري الإدارات بمنع أي إمام غير أزهري من الخطابة أو اعتلاء المساجد في صلاة العيد كما تم التنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أي أمور سياسية أو حزبية خلال خطبة العيد، مشيرا إلى أن خطبة العيد ستكون مشتملة على العناصر الأساسية المعروفة للعادات والأخلاق الإسلامية التي يجب اتباعها في عيد الفطر المبارك.