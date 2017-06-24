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بوتين يزور القرم.. وكييف تحتج

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مصراوي Masrawy

بوتين يزور القرم.. وكييف تحتج

09:30 م السبت 24 يونيو 2017

بوتين يزور القرم.. وكييف تحتج

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ف ب):

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إلى شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014، الأمر الذي نددت به كييف معتبرة أنه انتهاك لسيادة أوكرانيا.

وفي القرم، زار بوتين مخيم أرتيك للشباب الذي اشتهر خلال الحقبة السوفياتية على البحر الأسود، وفق بيان للكرملين.

وقال الرئيس الروسي في خطاب أمام شباب المخيم: "بالأمس غير البعيد كان ارتيك يعيش مرحلة صعبة. لكنه الآن يولد مجددًا، يولد بوصفه مخيمًا دوليًا".

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 بقي ارتيك ومثله القرم داخل أوكرانيا المستقلة وكان يستقبل أطفالاً أوكرانيين وبات في 2009 على شفير الإفلاس. لكن المخيم استأنف نشاطه بعد ضم القرم في 2014 وأعيد تأهيله.

وأضاف بوتين - كما نقل عنه البيان - "هنا نتعلم أمرًا أساسيًا وهو أن نكون أصدقاء. وإنني أدعوكم إلى ذلك. مهما كانت المنطقة التي يأتي منها الفتيان الآخرون من سنكم عليكم أن تعلموا دائمًا بأنهم أصدقاؤكم".

من جهتها، نددت الخارجية الأوكرانية بزيارة بوتين الذي كان توجه مرارًا إلى القرم منذ ضم شبه الجزيرة.

وقالت في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء إن الجانب الأوكراني يعتبر هذه الزيارة انتهاكا صارخًا لسيادة الدولة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وتشهد أوكرانيا منذ 2014 نزاعًا مسلحًا في شطرها الشرقي بين الانفصاليين الموالين لموسكو وقوات كييف.

هذا المحتوى من

AFP

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