صورة| خالد بيومي: «اتحاد الكرة خايف من مرتضى»

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هاجم خالد بيومي المحلل الرياضي، اتحاد الكرة، بعد تأجيل مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

وكتب بيومي، عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الاتحاد خايف من مرتضى، وبيراضي الأهلي بتأجيل مبارياتهم".

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كان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تأجيل مباراة الزمالك وبتروجت المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز، لتقام يوم الثلاثاء 27 يونيو، بسبب تأخر عودة الفارس الأبيض من الجزائر وسفره إلى زيمبابوى يوم 28 يونيو الجارى.

كما تم تأجيل مباراة المصري والأهلي، التي كان مقررًا لها يوم 27 يونيو فى الأسبوع الـ33، لتقام أحد أيام 4 أو 5 يوليو المقبل، نظرا لضيق الوقت قبل المواجهة المرتقبة أمام زاناكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها 11 يوليو المقبل.