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تحقيقات النيابة: "الاكتئاب" وراء انتحار صاحب محل بمول تجاري في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تحقيقات النيابة: "الاكتئاب" وراء انتحار صاحب محل بمول تجاري في أكتوبر

09:11 م السبت 24 يونيو 2017

ارشيفية

كتب – صابر المحلاوي:

قررت نيابة ثان أكتوبر، برئاسة المستشار علاء سمير، اليوم السبت، بتشريح ودفن جثة "محمد.ع"، صاحب محل بمول تجاري بمدينة 6 أكتوبر، الذي انتحر بإطلاق النار على نفسه، لمروره بأزمة نفسية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على السلاح الناري المستخدم في الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المُنتحر، يعاني من الاكتئاب ويُعالج بمستشفى للأمراض النفسية، وأنه حاول الانتحار عدة مرات من قبل، وفي المرة الأخيرة أطلق النار على نفسه من "مسدس روسي"، ما تسبب في وفاته في الحال.

كان قسم شرطة ثان أكتوبر، تلقى بلاغًا بمقتل شخص داخل مول تجاري في الحي السادس، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات أن "محمد. ع"، صاحب محل بالمول، أطلق النار على نفسه من "فرد روسى" محل الصنع.

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