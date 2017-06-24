الإفتاء: غدا عيد الفطر المبارك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجريًّا الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وسبعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدار ، |أنه قد تحقَّقَ لدينا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجريًّا، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

شاهد أيضا

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وسبعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وثلاثين هجريًّا.