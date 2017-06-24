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بالصور - "أوقاف الإسكندرية" تزيل لافتات للدعوة السلفية تدعو المواطنين لصلاة العيد

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مصراوي Masrawy

بالصور - "أوقاف الإسكندرية" تزيل لافتات للدعوة السلفية تدعو المواطنين لصلاة العيد

08:15 م السبت 24 يونيو 2017

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الإسكندرية - محمد عامر :

أزالت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم السبت، لافتات دعاية تابعة للدعوة السلفية بالقرب من مسجد الخلفاء الراشدين التابع لإدارة أوقاف شرق الإسكندرية تدعو فيها المواطنين إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية، إن غرفة العمليات المتنقلة بأوقاف الإسكندرية رصدت وجود لافتات تابعة للدعوة السلفية تدعو المواطنين إلى أداء صلاة العيد في ساحة قرب مسجد الخلفاء الراشدين.

وأشار "العجمي" إلى أن الشيخ ماهر عبد الجواد مدير إدارة أوقاف شرق، والشيخ إبراهيم مطاوع مفتش منطقة، توجها للموقع وجرى إزالة اللافتات وسيطرت الأوقاف على الساحة والتنبيه على الجميع بعدم تعليق أي لافتات.

وأوضح العجمي أن أعضاء غرفة العمليات المتنقلة بأوقاف الإسكندرية يجوبون الشوارع والميادين على مدار الـ 24 ساعة حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر، لرصد أي مخالفات بإنشاء ساحات صلاة العيد مخالفة للساحات المخصصة من قبل مديرية الأوقاف ورصد حدوث أية خروقات كدعاية لتيارات أو جماعات أو لتوظيف الصلاة سياسيًا.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على الأئمة ومديري الإدارات بمنع أي إمام غير أزهري من الخطابة أو اعتلاء المساجد في صلاة العيد، كما جرى التنبيه على جميع الأئمة بعدم تناول أي أمور سياسية أو حزبية خلال خطبة العيد، مشيرًا إلى أن خطبة العيد ستكون مشتملة على العناصر الأساسية المعروفة للعادات والأخلاق الإسلامية التي يجب اتباعها في عيد الفطر المبارك.

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