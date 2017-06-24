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الملك سلمان في عيد الفطر: يعاني العالم من الإرهاب بكل أصنافه وألوانه

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان في عيد الفطر: يعاني العالم من الإرهاب بكل أصنافه وألوانه

08:12 م السبت 24 يونيو 2017

الملك سلمان في عيد الفطر: يعاني العالم من الإرهاب بكل أصنافه وألوانه

الرياض - (د ب أ(

أكدت المملكة العربية ، اليوم السبت، أنها تولى جُلَّ اهتمامها بَأنْ يَسُودَ الأَمْنُ والاستِقرارُ العَالَمَ بِأَسرِهِ بعد أن عانى العالم بأسره من الإرهاب.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الفطر المبارك "يُعانِي العَالَمُ اليَومَ مِنَ الإرهابِ بِشَتَّى أَصنَافِهِ، وَكَافَّةِ أَلوَانِهِ وَأَنـمـَاطِهِ، فَهُوَ آفَةُ هَذَا العَصْرِ، بـِمَا نَتَجَ عَنْهُ مِنْ فَسَادٍ لِلسَّكِينَةِ والسَّلامِ الَّلذَيْنِ كَانا يـُخَيِّمَانِ عَلَى الـمُجتَمَعَاتِ الآمِنَةِ".

وتابع الملك سلمان في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد "لَقَدْ فَتَحَت الـمَمْلَكَةُ العربيَّةُ السُّعودِيَّةُ قَلْبَهَا لضُيوفِ الرَّحمنِ، وَأَشْرَعَتْ أَبَوَابَها لِكُلِّ القَادِمِينَ إليها، مُعتَمِرينَ وَحَاجِّينَ وزائِرينَ، وَسَخَّرَتْ لَهُمْ كَافَّةَ الإمكاناتِ والجُهُودِ ي سَبيلِ رَاحَتِهِمْ، وَأَدَائِهِم لشَعَائرِهِم وَمَناسِكِهِمْ، بِيُسْرٍ وَسُهُولَةٍ، وَأَمْنٍ وَاطْمِئنانٍ".

وتابع الملك سلمان "وَنَحْمُدُ اللهَ الذي أَعانَنَا عَلَى القِيَامِ بِهذا الدَّورِ في خِدْمَةِ الحَرَمَيْنِ الشَّريفَيْنِ وقاصِدِيهِما، مُواصِلِينَ بِذلكَ جُهُودَ مُلُوكِ وَحُكُومَةِ هَذِهِ البِلادِ الـمُبارَكَةِ، مُنذُ عَهْدِ الـمُؤَسِّسِ جَلالَةِ الـمَلِكِ عَبدِ العَزيزِ آلِ سُعُودٍ رَحمْهُ اللهُ".

وقال العاهل السعودي في بداية كلمته "لقَدْ هَذَّبَ الإسلامُ النَّفسَ الإنسانِيَّةَ في كافَّةِ أَحْوَالِهَا، وجَعَلَ مِنَ العِيدِ فُرصَةً عَظيمَةً لِلتَّواصُلِ، وَبَثِّ رُوحِ التَّسامُحِ والأُلفَةِ والتَّكافُلِ بينَ أفرادِ الـمُجتَمَعِ الإسلامِيِّ، فَيَجُودُ فِيهِ الغَنِيُّ على الفَقيرِ مِمَّا أنعَمَ اللهُ عليهِ مِنْ فضْلٍ، ويَصفَحُ المَظلُومُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، ويَصِلُ ذُو الرَّحِمِ رَحِمَهُ".

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