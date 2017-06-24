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البيت الأبيض: ترامب لا يعتزم إقالة المحقق مولر

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مصراوي Masrawy

البيت الأبيض: لا يعتزم إقالة المحقق مولر

07:38 م السبت 24 يونيو 2017

البيت الأبيض: ترامب لا يعتزم إقالة المحقق مولر

واشنطن - (أ ش أ)

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم إقالة روبرت مولر المحقق الخاص المسئول عن التحقيق بمزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قوله "إنه على الرغم من أن ترامب يملك صلاحية إقالة المحقق الخاص روبرت مولر فإنه لا يعتزم فعل ذلك".

وفي السياق ذاته، عبر الرئيس ترامب عن قلقه - في تصريحات تليفزيونية - مما وصفه بالعلاقة الوثيقة بين مولر ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي.

وقال ترامب "إن مولر صديق مقرب جدا جدا لكومي، وهو أمر مزعج".. مضيفا كانت هناك تسريبات مصدرها كومي، مؤكدا أن حملته لم تتواطأ مع روسيا وأن إقالته لكومي لم تتسبب في إعاقة للعدالة.

وكانت وزارة العدل الأمريكية عينت مولر لتولي التحقيق عقب إقالة ترامب لكومي.

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