مجلس وزراء الداخلية العرب يدين محاولة الاعتداء الإرهابي في مكة
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين محاولة الاعتداء الإرهابي في مكة
07:37 م السبت 24 يونيو 2017
تونس (د ب أ)
أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم السبت، محاولة الاعتداء الإرهابية على المسجد الحرام في مكة.
وأفادت الأمانة العامة في بيان لها من تونس إنها "تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء المحاولة الآثمة التي خططت لها شرذمة إرهابية ضالة لاستهداف المسجد الحرام أقدس مقدسات الإسلام".
وقالت إن اختيار هذه الليلة التي يعج فيها البيت العتيق بالمصلين في ختم القرآن العظيم في رمضان الكريم يدل بما لا يدع مجالا للشك على السعي إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوف ضيوف الرحمن وجيران حرمه الآمن.
وأوضحت أن المخطط الإرهابي يكشف بوضوح الدوافع الحقيقية للإرهاب في استهدافه للإسلام والمسلمين وخدمته لمصالح القوى الأجنبية التي تناصب الأمة العربية والإسلامية العداء.
وتابعت الأمانة العامة قائلة إنها تدين بكل حزم هذه المحاولة النكراء، معلنة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب السعودية في مواجهة الإرهاب والتطرف.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالفيديو.. محمد بن نايف يبايع محمد بن سلمان وليًا للعهد السعودي
-
السعودية: وفاة الأمير مشعل بن عبد العزيز رئيس هيئة البيعة
-
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية
-
إمام المسجد الحرام يحذر من نشر "الأخبار الكاذبة" عبر الانترنت
إعلان
إعلان