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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين محاولة الاعتداء الإرهابي في مكة

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مصراوي Masrawy

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين محاولة الاعتداء الإرهابي في مكة

07:37 م السبت 24 يونيو 2017

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين محاولة الاعتداء الإرهابي في مكة

تونس (د ب أ)

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم السبت، محاولة الاعتداء الإرهابية على المسجد الحرام في مكة.

وأفادت الأمانة العامة في بيان لها من تونس إنها "تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء المحاولة الآثمة التي خططت لها شرذمة إرهابية ضالة لاستهداف المسجد الحرام أقدس مقدسات الإسلام".

وقالت إن اختيار هذه الليلة التي يعج فيها البيت العتيق بالمصلين في ختم القرآن العظيم في رمضان الكريم يدل بما لا يدع مجالا للشك على السعي إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوف ضيوف الرحمن وجيران حرمه الآمن.

وأوضحت أن المخطط الإرهابي يكشف بوضوح الدوافع الحقيقية للإرهاب في استهدافه للإسلام والمسلمين وخدمته لمصالح القوى الأجنبية التي تناصب الأمة العربية والإسلامية العداء.

وتابعت الأمانة العامة قائلة إنها تدين بكل حزم هذه المحاولة النكراء، معلنة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب في مواجهة الإرهاب والتطرف.

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