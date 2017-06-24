كأس القارات| المكسيك «تقهر» الروس.. وتتأهل لنصف النهائي

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فاز منتخب المكسيك على نظيره الروسي، بنتيجة 2\1، في المباراة التى جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بكأس القارات، المقامة فى روسيا.

تقدم أصحاب الملعب عن طريق ألكسندر ساميدوف فى الدقيقة 25، وتعادل المكسيك بهدف رائع عبر نيستور أروخو فى الدقيقة 30، واستطاع هيرفينج لوزانو أن يتقدم للمنتخب المكسيك بالهدف الثاني في الدقيقة 51

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وبذلك النتيجة يتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة بفارق الأهداف بعدما تساوى مع المكسيك فى رصيد 7 نقاط، ويأتى روسيا فى المركز الثالث بـ3 نقاط وأخيرًا نيوزيلندا بدون رصيد.